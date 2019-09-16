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В США задумались над выделением Украине еще $141,5 млн

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Фото: ТАСС/Xinhua/Liu Jie
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Власти США хотят выделить $141,5 млн Украине в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона.

Собеседник агентства заметил, что выделение дополнительных средств обсуждается и их планируется выделить отдельно от первоначальных $250 млн в сфере безопасности, которые США ежегодно направляет Украине в ответ на якобы агрессивные действия России. На эти деньги происходит обучение военных и закупается техника.

В Пентагоне посчитали, что с учетом указанных $141,5 млн общий объем помощи Украине составляет $1,6 млрд.

В конце августа Пентагон завершил изучение вопроса об оказании военной помощи Украине и заявил о необходимости продолжать ее. В то же время 28 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине». Он требовал удостовериться, что выделяемые средства «используются в интересах Соединенных Штатов».

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