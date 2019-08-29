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Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине

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Фото: РИА Новости
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Администрация президента США Дональда Трампа затягивает реализацию программы военной помощи Украине. Об этом в среду, 28 августа, написало Politico со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, глава американского государства поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, также известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», для того, чтобы убедиться, что «деньги используются в интересах Соединенных Штатов». Речь идет о $250 млн, которые Вашингтон собирался выделить Киеву в текущем году на вопросы безопасности, в том числе средства на оружие, оборудование, военную подготовку и др.

По словам источника Politico, Трамп желает, чтобы при оказании помощи другим государствам эти страны «справедливо платили свою долю». Такого же мнения придерживаются и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Как отмечает издание, американские конгрессмены из обоих партий решительно выступают за увеличение военной помощи Украине для «сдерживания России в Восточной Европе». В это связи промедление с осуществлением программы вызывает критику законодателей.

«Трамп в очередной раз поступает выгодным для России образом», — заявил член американской палаты представителей, демократ Том Малиновски.

Сообщения о затягивании финансовой помощи Украине появляются на фоне высказываний Трампа о возвращении России в клуб G7, указывает Politico. Так, 20 августа хозяин Белого дома заявил о целесообразности принятия РФ в «большую семерку», поскольку многие темы на повестке дня касаются Москвы. Кроме того, 26 августа американский лидер пообещал пригласить на следующую встречу G7 российского коллегу Владимира Путина.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны на сотни миллионов долларов. Вашингтон поставляет украинским военным летальное оружие с 2017 года. Россия заявляет, что такая поддержка может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

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