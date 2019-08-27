В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.

Политик напомнил, что следующая встреча «большой семерки» пройдет в США.

«Ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим приглашением Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений», — сказал Шумер, цитирует «Интерфакс» во вторник, 27 августа.

По его словам, разрешение РФ вернуться в G7 сделает США менее безопасными, а также продемонстрирует слабость главы американского государства «перед лицом Путина».

Сенатор также назвал «упущенной возможностью» саммит «семерки» в Биаррице (Франция) в минувшие выходные. С его слов, Трамп не сумел «показать силу Америки», способствовать объединению основных глобальных партнеров США для решения важнейших мировых проблем.

Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы пригласить нового участника в состав международного клуба, «необходимо единогласное решение». Он подчеркнул, что препятствием на пути к возвращению России является тот факт, что «кризис на Украине еще не разрешен». Макрон выразил уверенность, что необходимо вести диалог с Москвой.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице прошел саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за присоединение Крыма. РФ отметила, что не ставит себе цель вернуться в G8.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.