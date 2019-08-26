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Туск заявил о сложных условиях работы на саммите G7

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Работа на саммите G7 проходила в трудных условиях. Такое мнение высказал в понедельник, 26 августа, глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

При этом он отметил, что «лидеры достигли прогресса по некоторым из основных вызовов, включая пожары в лесах Амазонии, проблемам торговли, проблемам Ирана, ситуации в Гонконге и неравенства».

Накануне газета The Guardian написала, что президент США Дональд Трамп поссорился на саммите G7 в Биаррице с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России. Американский лидер во время субботнего ужина после открытия саммита настаивал на возвращении России в объединение, напоминает RT.

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

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