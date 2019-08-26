Прямой эфир

Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

0
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. С таким заявлением выступил в понедельник, 26 августа, в ходе пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон.

Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат
Встреча впервые завершается без итогового коммюнике

«По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, чтобы пригласить нового участника в состав международного клуба, «необходимо единогласное решение». Он подчеркнул, что препятствием на пути к возвращению России является тот факт, что «кризис на Украине еще не разрешен». Макрон выразил уверенность, что необходимо вести диалог с Москвой.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Участники саммита G7 согласовали совместное заявление

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019