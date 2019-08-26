Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. С таким заявлением выступил в понедельник, 26 августа, в ходе пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон.

«По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, чтобы пригласить нового участника в состав международного клуба, «необходимо единогласное решение». Он подчеркнул, что препятствием на пути к возвращению России является тот факт, что «кризис на Украине еще не разрешен». Макрон выразил уверенность, что необходимо вести диалог с Москвой.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.