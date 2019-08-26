Участники саммита G7 согласовали совместное заявление

Лидеры стран – участниц саммита G7 во французском Биаррице согласовали совместное заявление объемом в одну страницу. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«На этой странице говорится о важных темах, которые мы затрагивали в ходе рабочих заседаний», — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции.

По словам Макрона, им удалось согласовать документ, несмотря на то, что в начале саммита «было много нервозности и ожиданий».

«Я хочу в первую очередь поблагодарить президента [США Дональда] Трампа, всех глав государств и правительств, присутствующих здесь, за исключительно продуктивную работу и хорошие дискусси», — цитирует президента Франции «РИА Новости».

Ранее 26 августа глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что работа на саммите G7 проходила в трудных условиях. При этом он отметил, что «лидеры достигли прогресса по некоторым из основных вызовов, включая пожары в лесах Амазонии, проблемам торговли, проблемам Ирана, ситуации в Гонконге и неравенства».

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.