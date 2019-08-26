Трамп заявил о возможном проведении следующей встречи G7 в его имении

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7 может пройти в его имении в Майами. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

Перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заметил, что следующее собрание «Большой семерки» «вероятно, пройдет в Майами».

Ранее глава исполнительной власти США рассказал о самом частом вопросе на саммите G7.

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.