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Трамп заявил о возможном проведении следующей встречи G7 в его имении

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7 может пройти в его имении в Майами. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

Перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заметил, что следующее собрание «Большой семерки» «вероятно, пройдет в Майами».

Ранее глава исполнительной власти США рассказал о самом частом вопросе на саммите G7.

Саммит в Биаррице проходит с 24 по 26 августа. Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.

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