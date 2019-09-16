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Трамп назвал США лидером в производстве энергии

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им страна стала «производителем энергии номер один в мире».

«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики (спасибо, мистер президент!), мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь и производителем энергии номер один в мире», — написал он в своем Twitter в понедельник, 16 сентября.

Американский лидер добавил, что Соединенным Штатам больше не нужны ближневосточные нефть и газ. «На самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам», — уточнил Трамп.

Крупнейший экспортер и один из крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки 14 сентября на ее нефтяные объекты дронами йеменских повстанцев-хуситов сократила производство «черного золота» более чем в два раза — до 5 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил на конференции «Роль американского СПГ в решении глобальных проблем» в Вашингтоне 12 сентября, что к концу этого года государство сможет повысить свой потенциал по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) на 150% по сравнению с концом 2018 года благодаря новым проектам. По его словам, страна в 2020 году впервые со времен администрации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который правил в 1953–1961 годах, станет «чистым экспортером энергоресурсов».

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