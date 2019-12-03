На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи

Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране. Об этом во вторник, 3 декабря, заявила экс-заместитель иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью The New York Times.

По ее словам, 30 июля она ознакомилась с письмом из посольства Украины в Соединенных Штатах, где говорилось о прекращении военной помощи американскими властями.

Зеркаль отметила, что копия письма была направлена в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что письмо было направлено несколькими днями ранее, однако точную дату не назвала.

27 ноября появилась информация о том, что административно-бюджетное управление США приняло меры для приостановки помощи Украине через несколько часов после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с Зеленским, вечером 25 июля.

Телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей конгресса США, рассказала, что изначально вопрос о приостановке помощи Украине обсуждался еще в начале июля, а 18 июля на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома. Это было за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского.

До этого сообщалось, что решение Трампа связано с коррупцией на Украине и было принято до разговора с украинским лидером.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась. Однако ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.