Прямой эфир
Сюжет:

На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране. Об этом во вторник, 3 декабря, заявила экс-заместитель иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью The New York Times.

Расследуй за мной: «украинское дело» не повлияло на рейтинг Трампа
Процесс импичмента бьет по Демократической партии США

По ее словам, 30 июля она ознакомилась с письмом из посольства Украины в Соединенных Штатах, где говорилось о прекращении военной помощи американскими властями.

Зеркаль отметила, что копия письма была направлена в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что письмо было направлено несколькими днями ранее, однако точную дату не назвала.

27 ноября появилась информация о том, что административно-бюджетное управление США приняло меры для приостановки помощи Украине через несколько часов после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с Зеленским, вечером 25 июля.

Телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей конгресса США, рассказала, что изначально вопрос о приостановке помощи Украине обсуждался еще в начале июля, а 18 июля на одном из совещаний отмечалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома. Это было за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского.

До этого сообщалось, что решение Трампа связано с коррупцией на Украине и было принято до разговора с украинским лидером.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он заморозил военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына. Причиной стали два телефонных разговора Трампа с Зеленским.

25 сентября Белый дом опубликовал июльский разговор Трампа и Зеленского. Во время беседы президент США попросил украинского лидера изучить дело, связанное с Байденом, на что тот попросил предоставить ему дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась. Однако ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп посчитал дело по импичменту закрытым после заявлений Зеленского
Президент Украины понадеялся на помощь США в ситуации с Крымом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019