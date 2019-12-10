В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Это следует из опубликованного 9 декабря документа.

Ограничения заложены в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности. Кроме того, бюджет обязывает Пентагон отчитаться о мерах, принятых для сдерживания России и Китая. Также в бюджете предусмотрен запрет на продажу Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и выделение $300 млн военной помощи Украине.

Документ вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом, уточняет «РИА Новости».

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу.

Проект поддерживают большинство стран ЕС, против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина, которая боится потерять транзит российского топлива, и США. Вашингтон неоднократно заявлял о планах поставлять в Европу свой сжиженный природный газ и грозил европейцам санкциями за участие в реализации «Северного потока – 2». Тем не менее завершение строительства газопровода намечено на начало 2020 года.

8 января в Стамбуле будет дан старт «Турецкому потоку», который пролегает из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод сократит транзитные риски и обеспечит поставки газа в Турцию и страны ЕС.