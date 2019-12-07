СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

В основу санкций взяты предложения, внесенные ранее в этом году сенаторами Тедом Крузом, республиканцем из Техаса, и Джин Шахин, демократом из Нью-Гемпшира. Меры затронут суда, прокладывающие трубопровод, и руководителей компаний, связанных с ними.

Санкции предусматривают отказ им в визах и блокировку трансакций, связанных с их собственностью в США. Сенаторы настаивают на применении рестрикций, так как их не устраивает неспособность президента Дональда Трампа заблокировать проект.

5 декабря сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет остановить реализацию проекта «Северный поток – 2».

1 декабря немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в сенате США сообщил, что американские власти собираются устроить «санкционный трюк» и ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В материале отмечалось, что ограничительные меры, вероятно, станут частью закона о военном бюджете США на 2020 год, а сам документ может быть принят до конца текущего года. Поскольку газопровод будет запущен уже в 2020 году, на принятие более масштабного законопроекта у американских властей времени нет, поэтому санкции пришлось включить в военный бюджет.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу. Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ, выступают против его реализации.