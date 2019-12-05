В Европе заявили о возобновлении работ по укладке «Северного потока – 2»

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток – 2» — возобновила работы по укладке труб, сообщил руководитель австрийской нефтяной корпорации OMV AG Райнер Зеле. Об этом пишет ТАСС в четверг, 5 декабря.

«Я вижу, что они (Nord Stream 2 AG. — Ред.) показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его», — подчеркнул глава OMV AG.

Компания OMV AG является партнером «Газпрома» по проекту «Северного потока – 2».

В начале октября Дания являлась единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб. 30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство газопровода и заявило, что «Северный поток – 2» будет проложен на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от РФ до Германии с целью прямых поставок российского газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Завершить строительство газопровода планируется к 2020 году.