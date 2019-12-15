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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

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Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ. По данным Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

Запрос компании будет рассмотрен в понедельник. Дата вынесение решения пока неизвестна.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

12 декабря палата представителей американского конгресса приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, в котором заложены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

По данным СМИ, ограничения могут затронуть немецкие компании, которые занимаются укладкой труб газопровода. В Германии действия Вашингтона уже назвали атакой на Евросоюз.

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