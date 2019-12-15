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СМИ узнали о нежелании администрации Трампа вводить санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Администрация Трампа отвергла призывы ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», который обойдет Украину. Об этом сообщается в аналитической статье The New York Times 13 декабря.

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«Сообщалось, что Белый дом работал над тем, чтобы подорвать усилия конгресса по блокировке трубопровода («Северный поток – 2». — Ред.), хотя формулировка санкций была добавлена к законопроекту о военной политике на $738 млрд, который передали в палату представителей», — сказано в статье.

12 декабря стало известно, что палата представителей американского конгресса приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент Дональд Трамп.

Действия США уже раскритиковали в Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал их неприемлемыми и призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают страны Прибалтики, Украина, Польша и США. Вашингтон не скрывает желания поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. При этом Киев опасается потери транзита российского газа.

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