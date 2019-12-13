Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Берлин призывает США не утверждать оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По словам министра, позиция Вашингтога неприемлема и является вмешательством в автономные решения Европы. Немецкая сторона находится в контакте с Вашингтоном по данному вопросу.

«Мы призываем сенат не следовать этому (решению палаты представителей)», — цитирует Мааса газета Handelsblatt.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса CША приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

Теперь документ должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции заложены в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

Кроме того, бюджет включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн и увеличение на 3,1% расходов на сдерживание России и Китая.

Накануне официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что Берлин капитулировал перед США в вопросе «Северного потока – 2», так как недостаточно защищает проект от попыток Вашингтона его «торпедировать» санкциями.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают и участвуют в его реализации. Против выступают страны Прибалтики, Украина, Польша и США.