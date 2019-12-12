В Германии заявили о капитуляции перед США из-за «Северного потока – 2»

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель не в состоянии представлять и отстаивать интересы Берлина, так как «капитулировало» перед США в вопросе газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение выразил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Политик отметил, что проект крайне важен для энергобезопасности Германии, поэтому после попыток США «торпедировать» его реализацию Берлину следовало немедленно встать на защиту газопровода.

Котре указал, что, несмотря на уверения Меркель в 2018 году в том, что «Северный поток – 2» это экономический проект между РФ и Германией и на него не распространяется законодательство ЕС, ситуация изменилась.

«Теперь США удалось связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — цитирует политика «РИА Новости».

Депутат добавил, что стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы проект поддерживают, против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

В ноябре бундестаг со второй попытки одобрил законопроект, который будет регулировать применение поправок к Газовой директиве ЕС. Директива предполагает распространение правил газового законодательства Евросоюза на морские участки трубопроводов, идущих в ЕС из других стран. Ранее «Северный поток – 2» не попадал под указанные в ней ограничения.