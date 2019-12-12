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В Германии заявили о капитуляции перед США из-за «Северного потока – 2»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель не в состоянии представлять и отстаивать интересы Берлина, так как «капитулировало» перед США в вопросе газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение выразил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

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Политик отметил, что проект крайне важен для энергобезопасности Германии, поэтому после попыток США «торпедировать» его реализацию Берлину следовало немедленно встать на защиту газопровода.

Котре указал, что, несмотря на уверения Меркель в 2018 году в том, что «Северный поток – 2» это экономический проект между РФ и Германией и на него не распространяется законодательство ЕС, ситуация изменилась.

«Теперь США удалось связать «Северный поток – 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — цитирует политика «РИА Новости».

Депутат добавил, что стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы проект поддерживают, против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

В ноябре бундестаг со второй попытки одобрил законопроект, который будет регулировать применение поправок к Газовой директиве ЕС. Директива предполагает распространение правил газового законодательства Евросоюза на морские участки трубопроводов, идущих в ЕС из других стран. Ранее «Северный поток – 2» не попадал под указанные в ней ограничения.

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