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В Германии сочли атакой на ЕС санкции США против «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/DPA
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Введение Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток – 2» станет прямым ударом по суверенитету Евросоюза, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.

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Специалист выразил уверенность, что подобные меры приведут к росту цен на энергоносители для европейцев и навредят американским проектам в Европе.

«Если эти санкции вступят в силу, это станет ударом по суверенитету Европейского Союза и фатальным сигналом для мирных усилий Парижа», — цитирует Хермеса «РИА Новости».

По его словам, ограничительные меры также сведут на нет переговорный прогресс Украины и России по транзиту, достигнутый «спустя много лет бездействия» на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Хермес добавил, что для реализации «Северного потока – 2» даны все разрешения, поэтому действия США могут стать более чем недружественным актом, который нанесет ущерб трансатлантическим отношениям.

9 декабря стало известно, что конгресс США заложил оборонный бюджет страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, американский конгресс «буквально обуревает желание сделать всё, чтобы разрушить отношения России и США». Однако, по его словам, действия законодателей не остановят реализацию и запуск обоих газопроводов.

8 января в Стамбуле будет дан старт «Турецкому потоку», который пролегает из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Завершение строительства намечено на начало 2020 года.

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