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В Госдуме прокомментировали санкции США по «Северному потоку – 2»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Санкции США против «Северного потока – 2» нарушают суверенитет стран Евросоюза, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Политика США по поводу проекта «Северный поток – 2» претендует на явное нарушение суверенитета ЕС в целом и Германии в частности. И очень важно, чтобы эта вещь была очевидна всем в Европе», — заявил парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, немногие политики и представители бизнеса готовы об этом открыто говорить, однако такие голоса могут помочь сформировать объективную оценку происходящего между США, Европой и Россией.

10 декабря в Восточном комитете немецкой экономики заявили о том, что санкции против «Северного потока — 2» являются атакой на суверенитет ЕС и могут угрожать достигнутым договоренностям на саммите «нормандской четверки» по Украине.

В этот же день стало известно, что конгресс США включил в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу. Против его реализации выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа. Также строительство не поддерживают Соединенные Штаты, которые планируют продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.

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