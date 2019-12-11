Лавров пообещал запустить «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет запущен несмотря ни на что. Санкции США, уверен глава МИД, не помешают проекту.

«Что касается проекта военного бюджета Соединенных Штатов, то конгресс, по-моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши отношения. Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — отметил глава МИДа.