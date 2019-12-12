В ФРГ потребовали пошлины на СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

Правительство Германии должно потребовать от Евросоюза установить пошлины в отношении американского сжиженного природного газа (СПГ) в случае введения США санкций против газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в распространенном в четверг, 12 декабря, заявлении председателя комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

«Правительство ФРГ должно незамедлительно ответить всеми дипломатическими средствами, но также ясными мерами в ответ угрозам введения санкций со стороны США против «Северного потока – 2», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Хайко Маас резко раскритиковал планы США ввести санкции против «Северного потока – 2». Тогда же еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что ЕС выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, ведущих законный бизнес.

Кроме того, президент Германо-российской промышленной палаты (AHK) Райнер Зеле призвал принять ответные меры на действия Вашингтона. Он также подчеркнул, что Берлин и Брюссель должны «занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами».

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В начале декабря немецкий таблоид Bild писал, что ограничительные меры пришлось прописать именно в оборонном бюджете, так как принять другой, более масштабный документ власти США не успели бы до введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Издание называло данный шаг Вашингтона «санкционным трюком». По его информации, рестрикции коснутся международных компаний — им запретят участвовать в американском бизнесе.