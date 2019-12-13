Киев выразил надежду на остановку «Северного потока — 2» санкциями США

Украина рассчитывает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции против газопровода «Северный поток – 2» смогут помешать реализации проекта. Об этом заявил 13 декабря вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Во время выступления в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне Кулеба выразил уверенность, что остановка «Северного потока – 2» необходима для «стратегической безопасности и баланса в Европе».

«Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток – 2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность», — цитирует политика «РИА Новости».

Кроме того, Кулеба поблагодарил конгресс США за одобрение бюджета, в котором предусмотрены санкции против проекта и выделение средств на сдерживание России и Китая, а также на военную помощь Украине.

12 декабря стало известно, что палата представителей американского конгресса приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Теперь документ должен утвердить сенат и подписать президент Дональд Трамп.

Действия США уже раскритиковали в Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал их неприемлемыми и призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают страны Прибалтики, Украина, Польша и США. Вашингтон не скрывает желания поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. При этом Киев опасается потери транзита российского газа.