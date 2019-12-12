Гончарук оценил американские санкции против «Северного потока – 2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал решение конгресса США о санкциях против российского газопровода «Северный поток – 2» хорошими новостями. Об этом в четверг, 12 декабря, он сообщил на своей странице в Twitter.

«Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против «Северного потока – 2»! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины», — написал украинский премьер.

Ранее в этот день стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас резко раскритиковал планы США ввести санкции против «Северного потока – 2». Тогда же еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что ЕС выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, ведущих законный бизнес.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В начале декабря немецкий таблоид Bild писал, что ограничительные меры пришлось прописать именно в оборонном бюджете, так как принять другой, более масштабный документ власти США не успели бы до введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Издание называло данный шаг Вашингтона «санкционным трюком». По его информации, рестрикции коснутся международных компаний — им запретят участвовать в американском бизнесе.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток – 2» запустят в середине 2020 года.