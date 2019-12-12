Глава МИД ФРГ раскритиковал санкции США против «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас резко раскритиковал планы США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства ФРГ в четверг, 12 декабря.

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США», — подчеркнул Маас, отметив, что Берлин отвергает любое внешнее вмешательство и экстерриториальные санкции.

Ранее в этот же день еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что ЕС выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, ведущих законный бизнес.

«Целью Еврокомиссии всегда было, чтобы «Северный поток – 2» работал прозрачно… в соответствии с принципами энергетического законодательства ЕС», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь президент Германо-российской промышленной палаты (AHK) Райнер Зеле призвал принять ответные меры на действия Вашингтона. Он также подчеркнул, что Берлин и Брюссель должны «занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами».

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В начале декабря немецкий таблоид Bild писал, что ограничительные меры пришлось прописать именно в оборонном бюджете, так как принять другой, более масштабный документ власти США не успели бы до введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Издание называло данный шаг Вашингтона «санкционным трюком». По его информации, рестрикции коснутся международных компаний — им запретят участвовать в американском бизнесе.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток – 2» запустят в середине 2020 года.