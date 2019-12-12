Глава OMV призвал продумать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает санкции США против «Северного потока – 2», заложенные в оборонном бюджете на 2020 год, и призывает принять ответные меры. Об этом заявил президент АНК и руководитель австрийской нефтяной корпорации OMV AG Райнер Зеле 12 декабря.

Ограничительные меры Зеле назвал ударом не только по Германии, но и по всей Европе, и призвал продумать ответ.

«Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», — цитирует Зеле ТАСС.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который оказались заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Как писал таблоид Bild, ограничительные меры пришлось прописать именно в оборонном бюджете, так как принять другой, более масштабный документ власти США не успели бы до введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию. По данным издания, санкции требуют от компаний-участниц выхода из проекта под угрозой запрета на участие в американском бизнесе.

В ответ глава МИД России Сергей Лавров заверил, что действия конгресса США не повлияют за запуск обоих газопроводов.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток – 2» запустят в середине 2020 года.