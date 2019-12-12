МИД заявил о направленности санкций США против СП-2 на ущерб Европе

Законопроект США о санкциях против газопровода «Северный поток – 2» направлен на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — цитирует его «Интерфакс».

Также Грушко отметил, что все проекты России в Европе обоснованы коммерчески. Они укрепляют европейскую энергетическую безопасность и диверсифицируют энергетику, о чем «заботятся» Соединенные Штаты путем использования инструментов, противоречащих международному праву, «да и здравому смыслу».

Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Хайко Маас резко раскритиковал планы США ввести санкции против «Северного потока – 2». Тогда же еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что ЕС выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, ведущих законный бизнес.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В начале декабря немецкий таблоид Bild писал, что ограничительные меры пришлось прописать именно в оборонном бюджете, так как принять другой, более масштабный документ власти США не успели бы до введения «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Издание называло данный шаг Вашингтона «санкционным трюком». По его информации, рестрикции коснутся международных компаний — им запретят участвовать в американском бизнесе.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток – 2» запустят в середине 2020 года.