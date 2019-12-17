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СМИ рассказали о готовности ФРГ к санкциям США против «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» могут быть одобрены уже 20 декабря, в правительстве ФРГ готовятся к ограничительным мерам, пишет газета Bild 17 декабря со ссылкой на засекреченный документ министерства экономики ФРГ.

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Министерство экономики Германии допускает, что из-за анонсированных американских санкций могут быть созданы препятствия прокладке труб в датских внешних водах. При этом в ведомстве допускают, что США не планируют вводить ограничительные меры против ФРГ и дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Как отмечает газета, Германия полагает, что строительство газопровода всё еще может быть завершено в течение 30-дневного периода, который предусматривает окончание работ без применения штрафных санкций в отношении сторон.

Правительство ФРГ также планирует выяснить после подписания закона о санкциях, как именно это повлияет на реализацию проекта.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса CША приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции заложены в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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