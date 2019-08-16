Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос

Негативные тенденции на финансовом рынке США могут создать «взрывной» спрос на российские госбумаги, оценили ведущие экономисты, опрошенные «Известиями». 14 августа впервые с кризиса 2007 года была зафиксирована отрицательная разница между уровнем доходности 2- и 10-летних облигаций казначейства , что наглядно иллюстрирует окончательную утрату веры инвесторов в способность ФРС повысить ставки. Это означает, что доходность госбумаг США и европейских стран будет падать и у крупнейших фондов практически не останется альтернатив для безопасных вложений с относительно высокой рентой. Рекордно низкие показатели госдолга и изолированность экономики России делают ее фаворитом гонки за инвесторов в правительственные бумаги.

Потеря веры

Снижение доходности по распискам американского казначейства может вызвать резкий рост спроса на российские облигации, предположили опрошенные «Известиями» эксперты из Сбербанка, Альфа-банка, Росбанка, банка «Открытие», Международного финансового центра и РЭУ имени Плеханова. Приемлемый для инвесторов уровень доходности смогут обеспечить только бумаги развивающихся стран, среди которых Россия выглядит явным фаворитом по устойчивости экономики.

Для такого развития ситуации есть несколько предпосылок. Так, с высокой долей вероятности ФРС понизит ключевую ставку на ближайшем заседании в сентябре, объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Это подтверждается тем, что доходность десятилетних облигаций американского казначейства стала ниже доходности двухлетних на 1,2 базисного пункта. 14 августа так называемая инверсия кривой доходности была зафиксирована на рынках впервые с 2005 года.

ФРС Фото: TASS/AP/Carolyn Kaster

С 1978 года за инверсией доходностей всегда следовала рецессия — в пяти случаях, включая 2007 год. В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.

Такой спред (разница в доходности) говорит об утрате инвесторами веры в способность ФРС поднимать ставку на длинном горизонте, уверена Наталия Орлова. Уровень ключевой ставки напрямую связан с доходностью госбумаг, поэтому привлекательность расписок ФРС для инвесторов продолжит падать.

На долгосрочном горизонте экономика США войдет в рецессию, поэтому и другим центральным банкам вынужденно придется вернуться к масштабному смягчению монетарной политики, добавила аналитик Росбанка Анна Заигрина.

ФРС Фото: Global Look Press/Wang Ying

ФРС 31 июля снизила ключевую ставку впервые с 2008 года — на 0,25 п. п. (с 2,25–2,5% до 2–2,25%). Казначейство объяснило решение «неопределенностью» из-за слабости мировой экономики и тлеющих торговых конфликтов. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.

ОФЗ хочу

Это существенно ограничит крупные коммерческие фонды в выборе альтернатив для вложений , полагает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Им придется перевести деньги на рынки развивающихся стран, однако бумаги Китая рискованны для крупных фондов из-за долгового пузыря на его рынке и политических факторов. Индия — достаточно бедная экономика в показателях подушевого дохода. А Бразилия — традиционный конкурент России за портфельные инвестиции — в значительной степени зависит от Аргентины, которая близка к рецессии, пояснил эксперт. В этом контексте Россия выглядит явным фаворитом, и вполне можно ожидать взрывного спроса на ОФЗ Минфина.

Такой сценарий действительно может материализоваться в случае ослабления денежно-кредитной политики США и Европы, согласился глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Дело в том, что отечественная экономика в значительной степени выработала иммунитет к внешним шокам — низкий уровень долга, бюджетное правило, накопление валютных и бюджетных резервов и так далее, полагает он. Российский рынок выглядит более привлекательным для инвесторов из других стран также благодаря масштабным планам по развитию инфраструктуры, которые будут поддерживать темпы ВВП.

Более того, вложения нерезидентов в ОФЗ в этом году уже выросли на 0,8 трлн рублей, достигнув исторического рекорда, уточнил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

ФРС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Той же точки зрения придерживается старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Однако, по его мнению, период бума спроса на российские ОФЗ ограничен: в случае ухудшения мировой конъюнктуры упадут цены на нефть, что в целом негативно скажется на отечественной экономике. В последние годы чувствительность к колебаниям цены углеводородов снизилась, но зависимость инвестиций и экспорта от темпов роста основных торговых партнеров остается, согласились в ВТБ.

Впрочем, есть и более пессимистичные оценки последствий для России из-за ослабления кредитной политики американского регулятора и возможного кризиса. В свете мировой экономической неопределенности инвесторы предпочитают переходить в менее рисковые активы, такие как ценные бумаги развитых стран и золото. Это означает снижение спроса на активы развивающихся стран, в том числе и на российские, полагает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.