Конец цикла: зачем ФРС США снизила ставку

Федеральная резервная система США снизила ставку рефинансирования впервые за последние 10 лет. Хотя смягчение было тем самым шагом, которого требовала администрация США, конкретное решение уменьшить ставку на 0,25 процентного пункта было раскритиковано американским президентом из-за недостаточной решительности. Не понравилось решение и рынкам: фондовые индексы сильно просели по всему миру. «Известия» объясняют, зачем нужна ключевая ставка и почему решение о ее сокращении 31 июля может оказаться исключительно важным.

Для чего нужна ставка ФРС?

Основным отличием базовой ставки ФРС США (federal funds rate) от, скажем, ключевой ставки Банка России является то, что она не регулирует рефинансирование банковской сферы деньгами, принадлежащими регулятору. Это скорее индикатор ставки, по которой сами банки выделяют краткосрочные (overnight — на одну ночь) беззалоговые кредиты друг другу. Осуществляется это через механизм резервов, часть которых любой коммерческий банк должен хранить в ФРС. Для кредитов (как беззалоговых, так и репо) непосредственно деньгами Федрезерва существуют другие ставки, они тоже важны для рынка, но в целом колеблются вместе с базовой.

ФРС принимает решение по ставке на заседаниях комитета по открытым рынкам, которые проводятся до восьми раз в году. Чаще всего ставка сохраняется на прежнем уровне или увеличивается/уменьшается на 25 базовых пунктов (четверть процентного пункта). Тем не менее в отдельных случаях происходит изменение ставки в какую-либо сторону на 50 или даже больше базовых пунктов. В основном ФРС старается избегать резких движений ставки без достаточной на то необходимости.

фрс Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне Фото: TASS/Zuma

Влияние ставки на экономику США огромное. Получая свободные средства под низкий процент, банки имеют доступ к огромным запасам ликвидности, что повышает их возможности выдавать друг другу, коммерческим предприятиям и населению долгосрочные кредиты. Движение денег в экономике ускоряется, а вместе с ним и деловая активность. Напротив, если ставка высока, банки также повышают проценты и в целом выдают кредиты менее активно, в результате чего рост экономики тормозится.

Однако держать ставку слишком низкой постоянно тоже нельзя. Это приводит к заливанию экономики деньгами и ускорению инфляции. Кроме того, из-за легкой доступности кредита средства могут вкладываться в заведомо неэффективные проекты и формировать финансовые пузыри, например, на рынке недвижимости. Именно это произошло с экономикой США в конце 2000-х годов.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В итоге задача Федерального резерва (как, собственно, и любого центрального банка мира) состоит в поддержании баланса между поддержкой роста экономики и купированием инфляционной угрозы. В ситуации, когда есть вероятность «перегрева» экономики, ставки должны расти, а когда экономический рост вялый или вовсе имеет место рецессия, их следует держать низкими. Самое трудное — определить правильный момент для вмешательства. Такая политика называется контрциклической, ибо за счет регулирования денежно-кредитной сферы ФРС смягчает резкость явлений экономического цикла, которому свойственны быстрые подъемы и спады.

Отличие ФРС от других мировых ЦБ заключается в глобальном значении американской экономики. США — главный потребитель мира, крупнейший финансовый рынок и эмитент самой популярной резервной валюты. Действия американского Федрезерва тем самым сказываются на мировой экономике в куда большей степени, чем любого другого центрального банка. Именно поэтому за каждым заседанием комитета по открытым рынкам внимательно следят банкиры, экономисты и даже политики практически во всех странах.

Является ли нынешняя ставка высокой?

Последний раз ФРС снижала ставку в конце 2008 года, на фоне острой фазы финансового кризиса. Однако в тот момент она опустилась до рекордно низких показателей — 0–0,25%. До этого даже снижение до 1% было явлением исключительным и заняло довольно короткий промежуток времени в начале 2000-х годов. Последний же раз она продержалась на нулевом уровне более шести лет. Более того, снижение ставки тогда сопровождалось и другими беспрецедентными мерами поддержки, к примеру, программой «количественного смягчения», означавшего скупку государственных облигаций на триллионы долларов. Все эти шаги обосновывались тяжелейшим спадом в американской экономике, который стал самым серьезным после Великой депрессии 1930-х.

Лишь в 2015 году ФРС вновь начала повышать ставки, но очень медленно и аккуратно, чтобы не «спугнуть» всё еще вялый экономический рост. Ко второй половине 2018 года рост ставки прекратился, несмотря на то, что темпы роста ВВП почти полностью восстановились после кризиса.

фрс Американские фондовые индексы Фото: TASS/Zuma

На данный момент ситуация в экономике США выглядит достаточно хорошо, чтобы не понижать, а повышать ставку. Уровень безработицы составляет 3,6%, один из самых низких за последние полвека. Экономический рост чуть замедлился, но по-прежнему остается на вполне солидном уровне — 2,1% по итогам второго квартала. Такими показателями не может похвастать ни одна страна Западной Европы, даже несмотря на то, что ставки сейчас в еврозоне существенно ниже. Инфляция все последние годы по большей части держалась ниже отметки в 2%, так что она в данном случае тоже не может серьезно влиять на решения ФРС.

Ситуация на фондовом рынке если и вызывает опасения, то разве что в части переоцененности активов. Фондовые индексы последний год располагаются недалеко от рекордных значений, которые стабильно обновляются. В обычной ситуации это сигнализирует о перегреве экономики и необходимости ужесточать, а не смягчать финансовую политику.

Почему Трамп недоволен ФРС?

И тем не менее некоторые причины для беспокойства есть. Во-первых, в Америке довольно сильно замедлилась деловая активность в промышленном производстве. Год назад индекс PMI превышал 55 пунктов, сейчас он находится у отметки в 50 пунктов (значения выше 50 означают рост, ниже — падение активности). Хотя по своей доле в экономике промышленность в США находится не на первом месте, спад в ней — важный опережающий индикатор. Сфера услуг реагирует на изменение конъюнктуры с некоторым запозданием.

Во-вторых, уже год как между США и Китаем идет торговая война, которая в перспективе грозит захватить и другие страны мира. Кабинет Дональда Трампа, верный принципам America First, старается проводить довольно агрессивную протекционистскую политику. Однако все эти усилия, включая введение разнообразных пошлин, могут оказаться совершенно бессмысленными в условиях сильного доллара. Между тем американская валюта сейчас стоит существенно дороже, чем накануне выборов 2016 года — не в последнюю очередь благодаря последовательному повышению ставок в предыдущие годы. В свою очередь, снижение ставки откроет дорогу ослаблению доллара. Доходность американских активов должна снизиться, что побудит инвесторов вкладывать свои средства за рубеж, что в свою очередь уменьшит спрос на американский доллар.

В-третьих, глобальное значение ставки может играть не последнюю роль в решении Федрезерва. Европа демонстрирует сильное замедление темпов роста, Мексика лишь чудом избежала рецессии по итогам второго квартала. В заявлении ФРС прямо говорится о влиянии глобальных процессов на итоговое решение.

Оно далось руководству Федрезерва нелегко. Ставка была снижена после долгих дебатов в Комитете по открытым рынкам, и как минимум два его члена проявили несогласие, что бывает не каждый раз. Некоторые считают, что решение было половинчатым, и снижать ставку нужно было сразу на половину процентного пункта, другие уверены, что в нынешней ситуации вообще нет причин для смягчения денежно-кредитной политики.

Дональд Трамп безусловно относится к первому лагерю: после обнародования результатов прений комитета он обрушился на ФРС и лично председателя Джерома Пауэлла с критикой в «Твиттере». По его мнению, ставку снизили нерешительно, а главное, Пауэлл не дал понять, что будет продолжать в том же духе. «Мы все равно побеждаем, но уж точно не с помощью ФРС», — прокомментировал он решение центральных банкиров в своем обычном стиле.

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В этом Трампа поддержали инвесторы на мировых фондовых площадках — от ФРС явно ждали большего. Американский индекс S&P 500 завалился на процент, в минусе оказались и почти все азиатские биржи кроме Токийской. Парадокс заключается в том, что, несмотря на исключительно высокие котировки рынка, трейдеры по-прежнему думают, что ФРС держит экономику в ежовых рукавицах.

Тем не менее даже такое скромное снижение — хороший сигнал для ведущих развивающихся рынков, включая Россию. Мало того что в условиях падения американской доходности инвесторы могут куда внимательнее относиться к возможностям заработать во «втором мире», так еще и цена на нефть наверняка поползет вверх. То, что оказывается не под силу всем кризисам в районе Персидского залива, могут сделать во мгновение ока неприметные центральные банкиры одним решением. И если под давлением Трампа они и дальше продолжат снижать ставку, цены запросто могут побить максимумы последних лет в 80–85 долларов за баррель.