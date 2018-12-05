Бонд. Евробонд: бизнес ищет замену доллару на рынке облигаций

Крупнейшие российские корпорации готовы размещать свои облигации не в долларах, а в других валютах — евро, юанях и рублях. В семи компаниях «Известиям» сообщили, что рассматривают такую возможность в перспективе ближайших трех лет. Бонды в евро и юанях ранее в ноябре уже разместили «Газпром» и «Русгидро». Рост популярности облигаций в нетрадиционных для российских заемщиков номиналах объясняется тем, что привлекательность доллара может снизиться в ближайшие годы, говорят эксперты. Кроме этого, российские компании опасаются попасть под возможные санкции США, ограничивающие сделки с использованием американской валюты.

Доллар уже не тот

«Известия» спросили крупнейшие российские корпорации, есть ли у них планы разместить долговые бумаги на внешних рынках не в долларах. В Россельхозбанке, банке «Открытие», Альфа-банке, «Россетях», «Почте России», АФК «Система», группе X5 (продуктовые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») ответили, что не исключают такие выпуски в перспективе ближайших нескольких лет.

Например, в Россельхозбанке изучают возможность выхода на долговой рынок Китая — организация думает о выпуске бумаг в юанях, сообщили в ее пресс-службе. В «Россетях» наиболее предпочтительным считают выпуск бондов в рублях. Решение об этом будет приниматься в случае потребности в заемном финансировании и благоприятной конъюнктуры на рынке. В АФК «Система» рассказали, что готовы рассмотреть размещение в рублях, если это будет экономически эффективнее классического финансирования на российском рынке. В Альфа-банке также не исключают, что в будущем могут разместить облигации в евро или рублях. В пресс-службе банка отметили, что уже имеют опыт выпуска облигаций в российской денежной единице.

На вопрос «Известий» о сроках потенциального выхода на рынок не долларовых бумаг, в компаниях ответили, что это будет зависеть от потребностей в других валютах, а также от стоимости таких размещений. Например, в пресс-службе Альфа-банка пояснили, что в данный момент задача выпустить облигации не в долларах перед компанией не стоит, однако на горизонте нескольких лет банк не исключает привлечения долга в других денежных единицах, так как «ситуация может измениться». В «Почте России» сообщили, что могут разместить бумаги в рублях на внешнем рынке после акционирования организации.

В ноябре другие российские компании размещали недолларовые облигации на внешних рынках. Так, «Газпром» выпустил бонды на €1 млрд, «Русгидро» — на 1,5 млрд юаней. Кроме корпоративного сектора, интерес к займам не в долларах проявляет Минфин. Так, недавно министерство разместило государственные облигации на €1 млрд. До этого Минфин предлагал инвесторам такие бумаги в 2013 году.

Европа страхует риски

Привлекательность доллара со временем будет снижаться, считает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. По его словам, признаки этой тенденции уже можно обнаружить в поведении международного финансового рынка. В частности, исходя из доходности бумаг американского Казначейства, краткосрочные облигации США сейчас становятся более предпочтительными по сравнению с долгосрочными. Это может в том числе свидетельствовать о снижении уверенности инвесторов в длительных перспективах американского государственного долга.

Еврокомиссия также готовит план перехода к расчетам в евро в стратегических для Евросоюза отраслях — энергетике, сырьевых товарах и авиастроении. Цель этой инициативы — ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты. В плане подчеркивается необходимость ответа ЕС на появление новых рисков международной торговли.

Рубли_2 Еврокомиссия также готовит план перехода к расчетам в евро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Решение Брюсселя усилить роль евро принято на фоне санкций США против Ирана, в результате которых банковская система исламской республики была отключена от международной системы межбанковских сообщений и платежей SWIFT. Это поставило под угрозу сделки Европы и Ирана, прежде всего в энергетике и инвестициях. В целом сейчас Европа оплачивает долларами более чем 80% импорта энергоресурсов.

Вперед санкций

Причина роста популярности недолларовых облигаций среди российских компаний — это опасения бизнеса попасть под санкции США, ограничивающие сделки в американской валюте, полагает завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. В любые расчеты с участием доллара вовлечены банки, подчиняющиеся ФРС США. Соответственно, американский регулятор, во-первых, владеет информацией о сделках в долларах, во-вторых, может наложить на них ограничения. На фоне обостряющейся геополитической риторики вероятность такого сценария растет. Российский бизнес это понимает и ищет недолларовую ликвидность заранее, объясняет эксперт.

По данным финансового информационного агентства Cbonds, общий объем облигаций российского корпоративного сектора на 30 ноября составлял $111,4 млрд, из которых 21,5% — это бумаги не в американской валюте. С начала 2017 года доля недолларовых бондов российских корпораций хоть и не сильно, но выросла. На тот момент 20,9% бумаг было номинировано в альтернативных доллару валютах.

Многие компании действительно готовятся к возможным ограничениям на сделки в долларах, подтверждает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. По его словам, на встречах с бизнесом регулярно обсуждается переход к расчетам в альтернативных доллару валютах, компании ищут для этого безболезненные схемы.

рубль 3 Фото: Global Look Press/Cold River Productions

Об актуальности долларовых рисков говорил и президент Владимир Путин. На недавно прошедшем форуме «Россия зовет!» он сказал, что нестабильность расчетов в денежной единице США «вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов». Президент и раньше заявлял о движении российской экономики в сторону дедолларизации. Например, на заседании клуба «Валдай» он сообщил, что Россия будет постепенно уходить от расчетов в долларах, поскольку это необходимо для ее экономической безопасности.