Знал бы откуп: ЦБ планирует отдать свою версию SWIFT на аутсорсинг

Банк России планирует перейти на более удобную, но и более рискованную схему обслуживания клиентов российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Регулятор может передать подключение, установку и обслуживание пользователей на аутсорсинг специально уполномоченным частным организациям — так называемым сервис-бюро . Об этом «Известиям» рассказали два источника, информацию подтвердили в ЦБ. Собеседники «Известий» сообщили, что переход главным образом связан с планами подключать банки из стран дальнего зарубежья, таких как Иран или Турция.

Рук не хватает

По данным ЦБ на 1 сентября 2019 года, услугами СПФС пользовались 397 организаций . Большинство из них — банки или компании финансового сектора. Впрочем, среди клиентов системы есть и промышленные корпорации, например, «Газпром нефть» или «Роснефть». По словам источников «Известий», регулятору крайне сложно оперативно обслуживать такую массу пользователей, поэтому он всерьез рассматривает передачу СПФС сети специально уполномоченных агентов — сервис-бюро.

В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий», планирует ли регулятор присоединять клиентов к своему решению через сторонние организации, сообщили, что в рамках развития СПФС механизм подключения через сервис-бюро действительно рассматривается.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц , — заявили в регуляторе.

Сейчас ЦБ обслуживает клиентов СПФС своими силами. С учетом амбициозных задач Банка России нарастить базу пользователей сервиса перед ним встал вопрос, как предоставить качественные услуги, значительно не наращивая штат, расходы и тарифы, сказал «Известиям» близкий к регулятору источник.

Иностранные агенты

Более того, если в России у СПФС пока нет критических проблем, то за границей подключать и обслуживать клиентов будет крайне затруднительно. А открывать свои подразделения за рубежом как госструктура Банк России не имеет ни желания, ни реальной возможности, сообщил другой источник «Известий», также близкий к регулятору. В такой ситуации, скорее всего, Центробанку всё же придется переходить на агентскую схему, заключил он.

За рубежом главные претенденты на подключение к российскому аналогу SWIFT, кроме стран ЕАЭС, — это банки Ирана, Турции и Венесуэлы, сообщали ранее СМИ со ссылкой на официальных представителей. На данный момент известно лишь о двух иностранных участниках СПФС — белорусской «дочке» «Газпрома» Белгазпромбанке и Евразийском банке Казахстана.

банк Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Через аутсорсинг работает и международная система обмена данными о платежах SWIFT. Она действует через разветвленную по всему миру сеть аккредитованных агентов — сервис-бюро, которые отвечают за заключение договора с клиентом, его подключение, установку оборудования, софта и так далее. Примерно 80% пользователей SWIFT работают через посредников, сказал управляющий директор по технологическим сервисам Национального расчетного депозитария Александр Нам (один из представителей системы в России).

Уполномоченные SWIFT — это частные компании, они ежегодно проходят аудит и отвечают за качество сервиса перед головной организацией. Впрочем, можно присоединиться к системе и напрямую, минуя бюро, но тогда необходимо самостоятельно формировать программно-аппаратный комплекс и подключать его к физической сети SWIFT.

Вопрос доверия

Гендиректор «Казначейских систем» Александр Гришин полагает, что перевод СПФС на механизм работы через сервис-бюро позволит увеличить скорость подключения и нарастить трафик сообщений . По его словам, агенты ЦБ будут материально заинтересованы в том, чтобы сделать услугу «быстрее, выше, сильнее».

Схема с сервис-бюро дает материальную экономию , полагает зампредседателя правления МКБ Сергей Путятинский. По его словам, такой переход актуален для банков с небольшим объемом операций или для организаций, в которых СПФС — резервный канал.

Передача подключения к СПФС-агентам — логичное решение, уверена президент Национального платежного совета Алма Обаева. Однако инициатива сопряжена с дополнительными рисками: ЦБ придется делить ответственность со сторонними организациями, а предусмотреть абсолютно всё в договорах невозможно . SWIFT работает по этой схеме много лет, в его надежности в целом никто не сомневается, тем не менее несколько крупных скандалов с его участием всё же были, заявила она.

Самая известная негативная история, связанная со SWIFT, — это серия хищений и утечек данных из-за уязвимостей системы в 2015–2016 годах. Тогда хакерам удалось выманить более сотни миллионов долларов у банков Бангладеш, Эквадора и ряда других через подделку финансовых сообщений.

хакер Фото: Global Look Press/Silas Stein

В РФ о конкретных прецедентах сбоев американского SWIFT неизвестно, однако в 2017 году организация неожиданно для рынка закрыла доступ своему официальному представителю — компании Alliance Factors — к так называемой первой линии поддержки, то есть критически важной конфиденциальной информации о банках, писали российские СМИ.

К СПФС и американской системе нареканий у российских банков не было, следует из ответов опрошенных «Известиями» кредитных организаций. Если по ходу работы возникали какие-либо вопросы, то их удавалось урегулировать вполне оперативно, сообщили в пресс-службе Ак Барс банка. Проблем, вызвавших длительный простой системы и последствия для бизнеса, не было, добавили там. Аналогичной точки зрения придерживаются в Росбанке и Альфа-банке.

По мнению президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца, будет принципиально важным, какие именно организации ЦБ уполномочит на подключение клиентов . Пользователи СПФС хорошо воспримут крупные банки в качестве посредников, поскольку надзор за кредитными организациями достаточно жесткий по всему миру. Он считает, что клиентам понравится гораздо меньше, если подключать их к системе и отвечать за передачу информации будут слабо регулируемые малоизвестные частные организации .

СПФС появилась в России в ответ на угрозу санкций в виде отключения нашей страны от SWIFT. В 2014 году Банк России начал разработку этого решения. В 2017-м глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России есть условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. После отключения иранских банков от SWIFT из-за санкций российское решение стало позиционироваться как альтернатива системы на международном уровне.