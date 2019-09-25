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Чат расплаты: в России готовят новый сервис на случай отключения от SWIFT

«Ростелеком» создает собственный аналог системы обмена данными для отечественных предприятий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чат расплаты: в России готовят новый сервис на случай отключения от SWIFT
2019-09-23 18:11:36">
2019-09-23 18:11:36
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«Ростелеком» планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — «Казначейскими системами» — и интегрировать в ее бизнес свои телеком-технологии, рассказали «Известиям» несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин. Таким образом, в России появится еще одна «подушка безопасности» на случай отключения от SWIFT.

Система быстрых сообщений

«Ростелеком» планирует выйти на рынок обмена информацией о платежах между компаниями нефинансового сектора. Госкорпорация не будет запускать бизнес с нуля: она намерена создать совместное предприятие с действующим провайдером такой услуги — организацией «Казначейские системы». О том, что такая сделка обсуждается, «Известиям» рассказали несколько источников на банковском рынке и в ряде крупных российских корпораций. Информацию подтвердил гендиректор «Казначейских систем» Александр Гришин. По его словам, прямая покупка доли в его компании не рассматривается, речь идет о создании совместного предприятия. Он уточнил: «Казначейские системы» уже договорились о том, чтобы предоставлять свои сервисы на базе оборудования «Ростелекома».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На просьбу «Известий» прокомментировать возможную сделку в операторе не ответили. Источник, близкий к «Ростелекому», подтвердил, что «Казначейские системы» будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник «Известий».

Основные игроки на российском рынке обмена финансовой информацией — это SWIFT, CyberFT (принадлежит компании CyberPlat) и Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Первый вариант несет санкционные риски и стоит довольно дорого. Второй — предлагается частной компанией, что не всегда устраивает клиентов, которым необходимы твердые гарантии бесперебойности платежей и защиты от форс-мажорных обстоятельств. А СПФС не до конца адаптирована под форматы корпораций, поскольку изначально создавалась как решение исключительно для банков, рассказал «Известиям» президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Но позднее ЦБ предложил свою разработку и компаниям нефинансового сектора.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Необходимость создания в России альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями появилась после угрозы санкций в виде отключения нашей страны от международной сети SWIFT. Тогда — в 2014 году — Банк России начал разработку собственного решения — СПФС. В 2017 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае рестрикций. Речь шла об СПФС, созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия. Ее цель — обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по операциям.

Виды обмена

Надежнее чем SWIFT
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Есть три основных способа обмена информацией о платежах: прямая интеграция систем банка и бизнеса (host-to-host), загрузка данных в приложение кредитной организации (банк–клиент) или через посредников, например, таких как SWIFT.

Большинство организаций обмениваются данными о платежах через банк-клиент, следует из комментариев опрошенных «Известиями» корпораций. Второй по популярности метод — через прямое подключение.

В «Алросе» и «Норникеле» используют оба варианта, в «Ростелекоме», Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), X5 Retail Group и «Почте России» работают только через банк-клиент. «Ростех» обменивается данными исключительно напрямую.

У обоих вариантов есть значительные недостатки, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Устанавливать прямые каналы сложно и довольно дорого как для бизнеса, так и для обслуживающих его банков, утверждает предправления Национального платежного совета Алма Обаева. Дело в том, что у всех организаций свои нюансы финансовых сообщений, подстраиваться под формат каждого контрагента — не всегда оптимальное решение, пояснила она. Но в любом случае чем больше альтернатив будет у компаний и банков, тем лучше. Появление еще одного игрока на этом рынке послужит дополнительной гарантией того, что в случае отключения от SWIFT российские организации не останутся отрезанными от передачи информации.

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Сотрудник банка обслуживает клиента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время работа через банк-клиент сопряжена с рисками утечки данных, уверяет Владимир Козинец. Этот вариант — более бюджетный и простой технически, однако стадию так называемой последней мили — непосредственно загрузку информации бизнеса в систему банка — сложно контролировать, уточнил он.

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Услугами посредников опрошенные «Известиями» компании из нефинансового сектора не пользуются. Они заинтересованы в таком типе обмена данными о платежах, но пока не нашли на рынке подходящего для себя решения. Об этом заявили в «Ростелекоме», «Ростехе», «Норникеле», X5 Retail Group и «Почте России». Работа через надежного посредника гарантирует сохранность данных и зачастую более выгодна, чем прямое подключение, уверяет Владимир Козинец.

Чем дальше будет развиваться рынок обмена данными о платежах, тем выше станет конкуренция за IT-бюджеты бизнеса между производителями ERP-систем (управляет денежными потоками компании) и посредниками-интеграторами, которые будут связывать клиентов с банками собственными решениями, полагают в ВТБ. В целом компании находятся в поиске единого канала и формата взаимодействия между финансовыми организациями и бизнесом, эту идею развивают активные и наиболее крупные участники рынка платежей, добавили там. В ВТБ ожидают, что в ближайшие пять лет в России останутся конкурирующие посредники, предлагающие услугу непосредственной интеграции банка с клиентом.

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