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РФ и Иран наладят взаимодействие своих систем в качестве альтернативы SWIFT

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT. Об этом 13 сентября сообщает «РИА Новости».

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Помощник президента заявил, что данная мера проводится «в целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств».

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Руководство системы в октябре 2014 года заявляло, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако компания не намерена поддаваться.

Но Банк России всё же создал свою систему передачи финансовых сообщений в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений о финансовых операциях.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

После этого Тегеран уведомил США о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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