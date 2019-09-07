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Иран решил накапливать уран после отказа от части обязательств по СВДП

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Фото: TASS/Ahmad Halabisaz
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Власти Ирана приняли решение накапливать отработанный уран после того, как отказались выполнять часть обязательств по ядерной сделке. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на организацию атомной энергии страны.

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Как сообщил представитель организации Берхуз Камалванди, Иран задействует для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе (СВПД). По его словам, Иран способен довести обогащение урана до уровня 20%, с которого он считается оружейным.

Камалванди добавил, что Иран больше не намерен соблюдать ограничения на исследовательскую деятельность.

Ранее 7 сентября сообщалось, что США отказались смягчать санкции в отношении Ирана. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не сделает этого, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять террор».

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу.

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