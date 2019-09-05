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Россия продолжит прилагать усилия по сохранению ядерной сделки с Ираном

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия вместе с другими партнерами продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в четверг, 5 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

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Таким образом он прокомментировал заявление, сделанное накануне президентом Ирана Хасаном Роухани о начале третьего этапа сокращения обязательств по сделке.

«Со своей стороны, несмотря на заявление Ирана, мы будем продолжать предпринимать усилия совместно с другими партнерами по СВПД в целях сохранения этой важной договоренности», — цитирует Моргулова ТАСС.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. 10 мая Вашингтон принял решение о расширении санкций в отношении Исламской Республики. Инициативу американского лидера уже осудили представители некоторых стран, в том числе власти Франции и Китая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приверженности страны ядерному соглашению.

22 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов приступить к работе над предложениями французской стороны по спасению ядерной сделки.

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