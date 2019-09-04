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США расширили санкции по Ирану

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Минфин США объявил о расширении санкций по Ирану. В американском ведомстве отметили, что вносят в списки 16 компаний и девять физических лиц, а также шесть танкеров.

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Как отмечается на сайте Минфина, попавшие под ограничения компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сингапуре, Сирии, ОАЭ и Индии. В их числе оказались Fourteen star Ship Management LLC, Vaniya Ship Management Private Limited, Bushra Ship Management Private Limited. Попавшие в список физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.

Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана, еще два — под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. По его словам, главная цель ограничений — вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

«Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции», — цитирует Хука «Интерфакс».

3 сентября сообщалось, что США ввели санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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