Диалог дороже денег: Роухани и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке

Президенты США и Ирана могут провести переговоры в конце сентября во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе организации в Нью-Йорке. В иранском посольстве в Москве «Известиям» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Выступая на закрытии саммита G7, американский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Хасаном Роухани и обсудить ядерную сделку на новых условиях. В то же время сам иранский президент ответил, что не сядет за стол переговоров с американцами, пока те не ослабят санкционный режим. В Совете Федерации РФ «Известиям» заявили, что Россия как один из пяти подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) согласится на американское предложение и пойдет на перезаключение ядерной сделки, но только если за это выступят сами иранцы.

Незваная дипломатия

25 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Биарриц, где встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Появление иранского министра на G7 вызвало удивление гостей саммита — Зариф уже встречался с французскими политиками в пятницу, 23 августа. И вдруг снова приехал на переговоры.

Макрон на итоговой пресс-конференции отдельно уточнил, что заранее обговорил с Дональдом Трампом свою инициативу пригласить на саммит главу иранского МИДа. Тем не менее американская сторона назвала появление Зарифа сюрпризом. Трамп с главой иранской дипломатии так и не встретился, заявив, что «пока слишком рано». Однако подчеркнул, что готов к переговорам с иранцами. Хасан Роухани на следующий день вернул мяч американцам, отметив — сначала снимите санкции, потом поговорим.

Наиболее вероятно, что переговоры несговорчивых лидеров пройдут не на отдельной двусторонней встрече, а в рамках большого международного мероприятия. Это вполне в стиле Трампа — аналогично он использовал саммит G20 в Гамбурге в 2017 году для первых переговоров с Владимиром Путиным.

Самое крупное предстоящее международное мероприятие —74-я сессия Генассамблеи ООН, основные мероприятия которой стартуют в Нью-Йорке 24 сентября.

мир Фото: ТАСС/Александр Щербак

В штаб-квартире организации рассказали, что не занимаются планированием двусторонних встреч лидеров — за это отвечают службы протокола соответствующих стран. Но в ООН готовы к любому развитию событий.

— Пока заявок на проведение встречи нам не поступало, однако мы не исключаем, что президенты Ирана и США захотят встретиться в рамках Генассамблеи, — пояснили «Известиям» в организации.

В посольстве Исламской Республики в Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть «Известиям» информацию о возможной встрече иранского и американского лидеров в Нью-Йорке.

В начале августа глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что Хасан Роухани собирается посетить Генассамблею, «если не возникнет проблем».

Очевидно, он имел в виду: если США до того времени не внесут президента в санкционные списки, как это произошло с главой иранского МИДа. Штаты посчитали Зарифа «угрозой Вашингтону» и 31 июля официально внесли его в черный список.

Впрочем, Роухани не привыкать отстаивать интересы Ирана в ООН — в прошлом году он воспользовался трибуной организации для того, чтобы высказать обвинения в адрес США за выход из ядерной сделки. Тогда же иранская делегация показательно бойкотировала выступление Дональда Трампа.

Быть или не быть

На той же пресс-конференции по итогам G7 американский президент еще раз подчеркнул, что хочет заключить с иранцами новую сделку и намерен обсудить именно этот вопрос в рамках возможной встречи с Хасаном Роухани.

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил «Известиям», что Москва готова поддержать проект новой ядерной сделки, но только в том случае, если его условия удовлетворят Тегеран.

мир Фото: РИА Новости/Антон Быстров

— Поскольку это касается прежде всего Ирана, то Тегерану решать — идти на переговоры со Штатами или нет. Для стран, которые участвуют в существующей сделке, важно, чтобы ядерная программа Исламской Республики была под контролем, Ирану же нужны блага экономического сотрудничества, — пояснил сенатор. — Если новое соглашение, которое предложит Трамп, по каким-то причинам устроит Иран, то вряд ли другие государства станут ставить палки в колеса и предписывать Исламской Республике, как ей себя вести.

Сенатор подчеркнул, что те условия, которые США ставят перед иранцами сейчас, выглядят заведомо невыполнимыми. Это и прекращение работы над баллистическими ракетами, что никак не регулируется международными договорами Ирана, это и изменение иранской политики на Ближнем и Среднем Востоке — в том числе прекращение поддержки правительства Башара Асада и отказ от помощи йеменским хуситам.

— Это запредельные условия. Если Трамп хочет новую ядерную сделку, то ему нужно смягчить свои требования. Вряд ли Иран добровольно согласится превратиться в полуколониальное государство, не имеющее никаких прав. Я думаю, стоит дождаться конкретных предложений со стороны Вашингтона, — пояснил Алексей Пушков.

Иранцы видят негативный опыт переговоров КНДР и США, в результате которых Пхеньян, по сути, остался с носом и не получил никакого ослабления санкций. Именно это тормозит дипломатическое решение конфликта между Тегераном и Вашингтоном, пояснил «Известиям» руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ, востоковед Владимир Фитин.

— В Иране хотят, чтобы американцы сделали хоть какой-то шаг навстречу, чтобы Запад гарантировал хотя бы минимальное разрешение на экспорт нефти — от 700 тыс. до 1 млн баррелей в месяц. Именно столько необходимо Исламской Республике для поддержания национальной экономики. То есть Тегеран уже не так категоричен, как год назад, и ждет хоть каких-то уступок, пусть даже на время переговоров, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что часть американских требований будет просто невозможно проверить. Доказать, оказывает ли Иран помощь хуситам, сложно, а в вопросе баллистических ракет иранцы неоднократно подчеркивали, что разработки не имеют ничего общего с ядерной программой.

мир Фото: Global Look Press/White House

Владимир Фитин признал, что встреча лидеров в рамках Генассамблеи пока выглядит наиболее реалистичным вариантом. Если переговоры и будут, то, скорее всего, они состоятся именно в Нью-Йорке, заключил эксперт.

Но эта встреча, если она и состоится, не гарантирует каких-либо изменений. Опыт аналогичных рандеву Дональда Трампа и Ким Чен Ына — когда личной позитивной риторики между лидерами много, но практически ситуация почти не выправляется, — подсказывает, что ждать прорывов в американо-иранских отношениях придется долго. 6 сентября истекает очередной 60-дневный ультиматум Тегерана — страна еще сильнее отдалится от СВПД и нарастит уровень обогащения урана.