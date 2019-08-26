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Трамп заявил о нежелании США менять руководство Ирана

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят менять режим в Иране, но настаивают на том, чтобы у Тегерана не появилось ядерного оружия. Об этом американский лидер рассказал в понедельник, 26 августа, в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.

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«Иран — это страна с большим потенциалом, мы не стремимся к смене руководства, мы не стремимся к такого рода изменениям, эта страна уже не раз переживала такие события, и это не дало результатов. Мы стремимся к тому, чтобы не было ядерного оружия, не было баллистических ракет», — цитирует Трампа ТАСС.

Он также отметил, что готов к встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани при наличии надлежащих условий. Кроме того, по словам президента США, идея Макрона о проведении американо-иранского саммита в ближайшее время кажется реалистичной.

Ранее 26 августа сообщалось, что Трамп был заранее предупрежден французскими властями о появлении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммите G7.

Отношения США и Ирана на сегодняшний день остаются напряженными. В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана взамен прекращения ядерных разработок республикой.

США возобновили санкции и запретили странам покупать иранскую нефть. Через год Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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