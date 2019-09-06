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США назвали способ преодоления напряженности в отношениях с Ираном

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Тегераном посредством дипломатии. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.

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«Президент (США Дональд. — Ред.) Трамп сказал, что рад был бы встретиться с руководством Ирана. Рад — это, возможно, несколько преувеличено, но точно готов встретиться с ними, поскольку в конечном счете мы хотим разрешить это с помощью дипломатии», — отметил он.

4 сентября минфин США объявил о расширении санкций по Ирану. В американском ведомстве отметили, что вносят в списки 16 компаний и девять физических лиц, а также шесть танкеров.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. Он отметил, что главная цель ограничений — вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

3 сентября сообщалось, что США ввели санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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