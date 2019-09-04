США прокомментировали предложение Макрона по сохранению СВПД

Власти США изучают предложение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Ирану кредитной линии на $15 млрд ради сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил постпред США при Евросоюзе Гордон Сондлэнд 4 сентября.

«Что касается вопроса по идее Макрона, я думаю, что правительство США изучает это. Но, как я сказал, наша политика заключается в поддержании максимального давления на Иран», — цитирует его «РИА Новости».

С инициативой Макрон выступил 21 августа. Французский лидер предложил смягчить санкции против Тегерана, либо разработать «механизм компенсации». Страны ЕС Макрона поддержали.

В Иране согласились работать над предложением французской стороны, а позднее выразили готовность перестать сокращать обязательства по ядерной сделке, если Европа будет покупать у Тегерана нефть либо предоставит кредитную линию на $15 млрд до конца года.

Ранее в этот день президент Ирана Хасан Роухани заявил, что готов дать странам участницам сделки еще два месяца на возвращение к выполнению обязательств по соглашению, прежде чем Тегеран начнет третий этап сокращения обязательств.

СВПД был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Документ подразумевает отказ Ирана от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года Вашингтон обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявил о намерении выйти из сделки. После этого США неоднократно вводили в действие старые санкции и объявляли о новых мерах против Ирана. Власти страны категорически отвергали обвинения Вашингтона, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Через год Роухани объявил о приостановке выполнения части обязательств и дал участникам сделки 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран начал второй этап приостановки, пообещав сокращать обязательства каждые 60 дней, пока участники соглашения не начнут придерживаться достигнутых договоренностей.