США ввели санкции против иранских космических ведомств

США ввели санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в американском министерстве финансов.

Как отмечает ТАСС, попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В июне сообщалось, что с начала 2023 года российским государственным и частным компаниям будет закрыт выход на американский космический рынок. Ни одна коммерческая компания не сможет воспользоваться российскими ракетами-носителями для вывода на орбиту космических аппаратов спутниковой связи. Такой же запрет будет распространяться на ракеты из Китая, Сирии, Ирана и Судана.