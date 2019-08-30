Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах

Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос. Об этом он написал в Twitter в четверг, 29 августа.

«Медленно, но верно идет к этому. В «Роскосмосе» по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — сказал Рогозин.

29 августа министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение об учреждении космического командования американских Вооруженных сил. В тот же день Дональд Трамп заявил о скором создании космических войск США, назвав при этом космос следующей областью военных действий.

В декабре 2018 года глава Белого дома подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Основными задачами ККС станут организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, а также поиск решений для ускорения технического прогресса.

Еще в июне американский лидер поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил. В октябре он заявил, что Россия и Китай опередили Вашингтон в этом вопросе.