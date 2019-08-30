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Трамп отменил визит в Варшаву

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где он должен был встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

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Глава американского государства заявил журналистам в четверг, 29 августа, что отменяет поездку в связи с приближающимся штормом «Дориан». Теперь вместо него в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.

Трамп подчеркнул, что для него очень важно находиться в Соединенных Штатах во время урагана, который, как ожидают метеорологи, будет весьма сильным. Глава Белого дома обратил внимание, что общался с президентом Польши Анджеем Дудой, и добавил, что по-прежнему намерен посетить эту страну в ближайшее время.

О планах Трампа поехать в Варшаву сообщалось ранее на этой неделе. Так, 27 августа помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства приедет в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября), где он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В тот же день о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше говорил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

29 августа Дональд Трамп сообщил, что надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» может стать одним из самых сильных в истории Соединенных Штатов.

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