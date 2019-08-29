Прямой эфир

В США изучат выбор Трампом места для следующего саммита «семерки»

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение президента США Дональда Трампа провести следующий саммит «большой семерки» на собственном курорте во Флориде вызвало подозрение демократов в юркомитете палаты представителей конгресса — они инициировали проверку его планов на предмет нарушения Конституции. Об этом 29 августа глава комитета Джеральд Надлер.

Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат
Встреча впервые завершается без итогового коммюнике

26 августа Трамп заявил, что собрание G7 в 2020 году может состояться в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами.

Демократы полагают, что с этого американский лидер может получить выгоду — якобы проведение саммита на этой площадке «повлечет за собой как иностранные, так и государственные расходы США в интересах президента».

«Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях», — приводит «РИА Новости» заявление Надлера и еще одного члена комитета Стивена Коэна.

В комитете назвали возможность проведения G7 в отеле Трампа первым в истории случаем, когда иностранным правительствам придется платить частным предприятиям президента другой страны. Демократы проверят правомерность намерений Трампа на наличие оснований для импичмента, пишет «Федеральное агентство новостей».

На фоне заявлений Трампа, сделанных перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, в интернете стали появляться негативные отзывы об отеле. Так, пользователи Twitter пожаловались на клопов, некоторые бывшие постояльцы даже подавали на гостиницу в суд. Однако американский лидер назвал подобные сообщения «фальшивыми и мерзкими слухами», которые распространяют «радикально настроенные левые демократы».

В Белом доме, помимо Trump National Doral Miami, рассматривают еще несколько площадок для G7, в частности гольф-клуб Трампа близ Майами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трампа обвинили в промедлении с оказанием военной помощи Украине
Болтон рассказал о позиции Путина по вопросу возвращения в G7

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019