В США изучат выбор Трампом места для следующего саммита «семерки»

Намерение президента США Дональда Трампа провести следующий саммит «большой семерки» на собственном курорте во Флориде вызвало подозрение демократов в юркомитете палаты представителей конгресса — они инициировали проверку его планов на предмет нарушения Конституции. Об этом 29 августа глава комитета Джеральд Надлер.

26 августа Трамп заявил, что собрание G7 в 2020 году может состояться в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами.

Демократы полагают, что с этого американский лидер может получить выгоду — якобы проведение саммита на этой площадке «повлечет за собой как иностранные, так и государственные расходы США в интересах президента».

«Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях», — приводит «РИА Новости» заявление Надлера и еще одного члена комитета Стивена Коэна.

В комитете назвали возможность проведения G7 в отеле Трампа первым в истории случаем, когда иностранным правительствам придется платить частным предприятиям президента другой страны. Демократы проверят правомерность намерений Трампа на наличие оснований для импичмента, пишет «Федеральное агентство новостей».

На фоне заявлений Трампа, сделанных перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, в интернете стали появляться негативные отзывы об отеле. Так, пользователи Twitter пожаловались на клопов, некоторые бывшие постояльцы даже подавали на гостиницу в суд. Однако американский лидер назвал подобные сообщения «фальшивыми и мерзкими слухами», которые распространяют «радикально настроенные левые демократы».

В Белом доме, помимо Trump National Doral Miami, рассматривают еще несколько площадок для G7, в частности гольф-клуб Трампа близ Майами.