Трамп отверг обвинения в наличии клопов в предложенной им для G7 гостинице

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами, где он предложил провести следующий саммит G7, нет клопов. Об этом он во вторник, 27 августа, написал в Twitter.

«Радикально настроенные левые демократы, узнав, что идеально расположенный National Doral Miami рассматривается в качестве площадки для следующего саммита G7, распространили этот фальшивый и мерзкий слух», — заявил глава государства.

26 августа ряд пользователей Twitter написали, что в отеле Trump National Doral Miami водятся клопы. В частности, пользователь Сэт Абрамсон напомнил историю 2017 года, когда на гостиницу подали в суд после укусов насекомых.

Ранее в этот же день перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заметил, что следующее собрание «большой семерки», вероятно, пройдет в его имении в Майами.

Саммит G7 в Биаррице прошел с 24 по 26 августа.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.