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Гольф-клуб Трампа вошел в число возможных мест саммита G7

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Фото: Global Look Press/Richard Graulich
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Белый дом рассматривает ряд мест для проведения в саммита G7 в 2020 году.

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Как сообщили ТАСС в администрации США в четверг, 29 августа, они расположены в восьми штатах и федеральном округе Колумбия. При этом ни время, ни место предстоящей встречи «семерки» пока окончательно не определены.

Среди возможных мест называются Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), Запад (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад страны (Мичиган), а также округ Колумбию, где расположена столица США.

Принадлежащий президенту США Дональду Трампу гольф-клуб близ Майами также рассматривается в качестве возможного места организации саммита, подтвердили в пресс-службе.

26 августа перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп заметил, что следующее собрание «большой семерки», вероятно, пройдет в его гостинице Trump National Doral Miami в Майами.

После этого ряд пользователей Twitter написали, что в отеле водятся клопы. В частности, пользователь Сэт Абрамсон напомнил историю 2017 года, когда на гостиницу подали в суд после укусов насекомых.

В ответ Трамп заявил, что «этот фальшивый и мерзкий слух» распространили «радикально настроенные левые демократы».

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