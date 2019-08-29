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«Дориан» может стать сильнейшим ураганом за историю США

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Фото: REUTERS/NOAA
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» может стать одним из самых сильных в истории Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 29 августа, он написал у себя в Twitter.

«Кажется, ураган «Дориан» обрушится на Флориду поздно вечером в воскресенье. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям штата и федеральных властей. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из самых мощных», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп отметил, что «Дориан» сменил предполагаемый маршрут, обойдя стороной Пуэрто-Рико в Карибском море.

26 августа СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами — возможность таких действий он обсуждал с чиновниками по национальной безопасности.

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