СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами. Об этом 26 августа сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
По имеющейся информации Трамп предлагал бросить бомбу в глаз урагана, для его последующей ликвидации, также задавался вопросом, почему этого сделать нельзя.
Кроме того, он якобы предлагал воплотить свою идею с использованием бомб в реальность в разговоре с одним из высокопоставленных лиц в 2017 году, отмечает портал. Однако при этом президент не говорил слово «ядерный».
Один из чиновников вступился за предложение Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель американского лидера — «не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк», назвав эту цель «неплохой».
Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.
18 августа американские ученые смоделировали ситуацию, которая сложилась бы на Земле в случае масштабной ядерной войны.