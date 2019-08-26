СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами. Об этом 26 августа сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По имеющейся информации Трамп предлагал бросить бомбу в глаз урагана, для его последующей ликвидации, также задавался вопросом, почему этого сделать нельзя.

Кроме того, он якобы предлагал воплотить свою идею с использованием бомб в реальность в разговоре с одним из высокопоставленных лиц в 2017 году, отмечает портал. Однако при этом президент не говорил слово «ядерный».

Один из чиновников вступился за предложение Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель американского лидера — «не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк», назвав эту цель «неплохой».

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

18 августа американские ученые смоделировали ситуацию, которая сложилась бы на Земле в случае масштабной ядерной войны.