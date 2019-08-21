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Трамп сообщил о планах США использовать ядерные системы в космосе

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Фото: twitter.com/VP
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США намерены разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании космоса. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на меморандум американского лидера Дональда Трампа, который 20 августа распространил Белый дом.

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Как говорится в документе, Вашингтон будет применять космические ядерные аппараты, когда они «будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства».

Возможность использовать такие системы «важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе».

В документе указано, что в течение одного года с даты его публикации министр транспорта США должен подготовить и опубликовать руководство для компаний, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой.

20 августа вице-президент США, присутствовавший на мероприятии Национального космического совета, заявил, что «Америка готова к новой главе в истории освоении космоса».

«Слишком долго Америка довольствовалась миссиями на околоземной орбите вместо того, чтобы двигаться к звездам. Под руководством президента Дональда Трампа всё изменится», — написал Пенс в Twitter.

20 августа сообщалось, что исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что Россия и Китай, наращивая свои военные возможности, мешают интересам Штатов в космосе.

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