В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе

Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр 20 августа заявил, что Россия и Китай из-за наращивания своих военных возможностей мешают интересам Штатов в космосе.

По его словам, Россия и Китай якобы разрабатывают и размещают оружие в космическом пространстве, которое угрожает спутниковым системам США и их союзников. В пример он решил привести наземную ракетную установку, которую, по его информации, Китай недавно принял на вооружение.

«В России разрабатывается схожая система, которая, вероятно, будет действовать через несколько лет», — цитирует Магуайра «РИА Новости».

Помимо этого он обвинил Москву и Пекин в разработке оружия, которое нарушает работу спутников и оптических сенсоров.

20 июля вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что yже в слeдующем гoду государство смoжет отпрaвлять американских aстронавтов в кocмос на рaкете собствeнного производства. Новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.