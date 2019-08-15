ВВС США сообщили о взрыве на орбите ступени европейской ракеты Ariane-4

Находившаяся на околоземной орбите третья ступень ракеты Ariane 4 распалась на семь частей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила в Twitter 18-я эскадрилья космического контроля Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Разрушение произошло еще 22 июля в 12:17 московского времени. Согласно данным американских ВВС, свидетельств того, что осколки возникли из-за столкновения ступени с каким-либо небесным телом на околоземной орбите, нет, передает ТАСС.

Ariane-4 — одноразовая ракета-носитель среднего класса производства французской компании Arianespace, использовавшаяся с 1988 по 2003 год.

В конце июня ракета частной разработки MOMO взорвалась через несколько секунд после запуска с полигона на острове Хоккайдо.